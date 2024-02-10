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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:19
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kocaeli programına Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek başlayan Şimşek, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

        Ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü de yer aldı.

        Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Şimşek, Belediye Başkanı Büyükakın tarafından karşılandı.

        Basına kapalı devam eden ziyarette Büyükakın, belediye çalışmalarıyla ilgili Şimşek'e bilgi verdi.

        Bu ziyarette Bakan Şimşek'e, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

        Gebze ilçesindeki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Şimşek, Dilovası ilçesindeki İMES Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nu da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Bakan Şimşek, daha sonra elektrik iletim sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikayı da ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Babası Hacı Nusret Yıldırım'ı kaybeden AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım'ı Orhangazi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Şimşek, Yıldırım ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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