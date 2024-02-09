Kocaeli'de otobüs şoförünü öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ın (51) dün Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölmesine ilişkin gözaltına alınan Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.