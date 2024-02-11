Kocaeli'de "Çocuklar Camide Buluşuyor" etkinliği düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Camilerimizi tanıyıp seveceğimiz, Ramazan'ın gelişini büyük bir sevinçle karşılayacağımız, Kudüs'ün bizim için önemini öğreneceğimiz faaliyetlerin yapıldığı, oyunların oynandığı etkinliğimizde 4-10 yaş arası çocuklarımız katılarak güzel vakit geçirdiler." ifadelerine yer verildi.

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