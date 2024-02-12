Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Karamürsel ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 12.02.2024 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Karamürsel ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan proje kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Karamürsel'de şehit ailesi, gazi, engelli, yetim, öksüz ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan 10 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, vatandaşlarla sohbet etti.

        Yavuz, ilk olarak şehit Jandarma Komando Onbaşı Hüseyin Akbaş'ın baba ocağına, ardından Gazi Akif Canbakış'ın evine misafir oldu.

        Ziyarette konuşan Yavuz, vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerin ve onların kıymetli aileleri ile kahraman gazilere minnet ve şükran duyguları sunmanın, devletin hizmetini ulaştırmanın vazifeleri olduğunu kaydetti.

        Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, yapılması gerekenler noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

        Çocuklara çeşitli hediyeler veren Yavuz, ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Almanya: 5 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız
        Almanya: 5 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!
        Maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak
        Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak
        Rojvelat Kızmaz'dan haber alınamıyor
        Rojvelat Kızmaz'dan haber alınamıyor
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi!
        Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi!
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        Barıştılar
        Barıştılar
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        "Leyla Hanım" filminin galası Kocaeli'de yapıldı
        "Leyla Hanım" filminin galası Kocaeli'de yapıldı
        Tramvay yolu kenarındaki çanta fünye ile patlatıldı
        Tramvay yolu kenarındaki çanta fünye ile patlatıldı
        Kocaeli'de terör olayları ve İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Kocaeli'de terör olayları ve İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi