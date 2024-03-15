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        Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 798 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 20:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 20:40
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        Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 798 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gölcük ilçesinde bir depo ve iş yerine yönelik operasyonda 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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