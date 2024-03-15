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        Kocaeli'den 18 bisikletli şehitler anısına Çanakkale'ye yola çıktı

        Kocaeli'den 18 bisikletli, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitlik abidesine toprak ve bayrak bırakmak için Çanakkale'ye hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:57
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        Kocaeli'den 18 bisikletli şehitler anısına Çanakkale'ye yola çıktı
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        Kocaeli'den 18 bisikletli, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitlik abidesine toprak ve bayrak bırakmak için Çanakkale'ye hareket etti.

        Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bisikletlilere bayrak ve toprak teslim etti.

        Şehitler için dua edilmesinin ardından kortej eşliğinde pedallarını çevirmeye başlayan bisikletliler, 400 kilometre yolu 3 günde tamamlayarak 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor.

        Büyükgöz, yaptığı açıklamada, 5 yıldır 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitliğe bayrak ve toprak yolladıklarını söyledi.

        Ecdadın hatıralarını yaşatmak için 18 sporcunun yola çıktığını aktaran Büyükgöz, "Tarihimizi, kültürümüzü ve bütün ecdadımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz. Onların hatıralarını yaşatmak için en azından 18 Mart günü biz de varız diyebilmek için şehitliği ziyaret edeceğiz. Vatan toprağının bir parçasını Gebze'den ulaştırmış olacağız. Bayrağımızı da yine onlara teslim etmiş olacağız. Katılan tüm sporcularımıza yürekten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Törene, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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