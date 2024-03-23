Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kartepe ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı, 3 bin 500 liraya el koydu.

        Öte yandan iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen T.Z. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı
        Kocaeli'de 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı
        Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        "Tır Tiyatrosu" ramazanda çocukları gölge oyunuyla buluşturuyor
        "Tır Tiyatrosu" ramazanda çocukları gölge oyunuyla buluşturuyor
        Kocaeli'de bir evde çıkan kombi yangını söndürüldü
        Kocaeli'de bir evde çıkan kombi yangını söndürüldü
        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yak...
        7 aylık evli Gülhan'ı öldüren takıntılı eski erkek arkadaş, İstanbul'da yak...