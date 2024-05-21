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        Kocaeli Bilişim Fuarı, kapılarını 24 Mayıs'ta açacak

        Kocaeli Bilişim Fuarı, 24-26 Mayıs'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:49
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        Kocaeli Bilişim Fuarı, kapılarını 24 Mayıs'ta açacak
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        Kocaeli Bilişim Fuarı, 24-26 Mayıs'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) paydaşlığında gerçekleştirilecek fuar, Türkiye'nin bilişim sektöründeki önemli isimleri, akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla bir araya getirecek.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un katılması bekleniyor.

        Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, "sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin Bilişim Vadisi, teknoparkları ve her geçen gün gelişen firmalarıyla "bilişim kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

        Doğu Marmara'nın en büyük bilişim fuarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Aydınlık, "Sanayi devrimini ıskaladığımız gibi yapay zekayı ıskalamamak için neler yapacağımızı tartışacağız. Bölgemizdeki tüm firmaları bu fuara katılmaya davet ediyorum. 65 firma, bir banka stantlarını açacak. Yapay zekaya yatırım yapmayan firmalarla çalışmalar azalıyor. Bu nedenle herkesin fuarda yerini almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        KOTO Başkanı Necmi Bulut da Büyükşehir Belediyesi ile geçen yıl Kocaeli Fuarcılık AŞ'yi kurduklarını belirterek, bu şirketin ilk organizasyonunun Bilişim Fuarı olmasını önemsediklerini, fuarda ulusal ve uluslararası firmaların yer alacağını kaydetti.

        KSO Başkan Yardımcısı Kemal Saraç ise yüksek teknoloji ve yapay zekanın, Kocaeli'nin gündeminde olduğunu vurguladı.

        MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da "sanayinin başkenti"nde böyle bir fuarın düzenlenmesinin önemine değindi.

        Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Kocaeli Bilişim Fuarı'nda 3 gün boyunca yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeler ele alınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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