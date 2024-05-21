Kocaeli Bilişim Fuarı, kapılarını 24 Mayıs'ta açacak

Kocaeli Bilişim Fuarı, 24-26 Mayıs'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) paydaşlığında gerçekleştirilecek fuar, Türkiye'nin bilişim sektöründeki önemli isimleri, akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla bir araya getirecek.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un katılması bekleniyor.

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, "sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin Bilişim Vadisi, teknoparkları ve her geçen gün gelişen firmalarıyla "bilişim kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Doğu Marmara'nın en büyük bilişim fuarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Aydınlık, "Sanayi devrimini ıskaladığımız gibi yapay zekayı ıskalamamak için neler yapacağımızı tartışacağız. Bölgemizdeki tüm firmaları bu fuara katılmaya davet ediyorum. 65 firma, bir banka stantlarını açacak. Yapay zekaya yatırım yapmayan firmalarla çalışmalar azalıyor. Bu nedenle herkesin fuarda yerini almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.