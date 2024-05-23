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        Kocaeli'de yıldırım isabet eden evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:50
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        Kocaeli'de yıldırım isabet eden evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın hasara neden oldu.

        Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki boş daireye yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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