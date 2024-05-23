Kocaeli'de araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-130 kara yolunda İzmit istikametine seyreden G.O. idaresindeki 41 BF 884 plakalı SUV tipi araç, Kayacık Mahallesi mevkisinde M.A.E'nin (17) kullandığı 27 AJR 649 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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