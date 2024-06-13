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        Kocaeli'de ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı

        Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:40
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        Kocaeli'de ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı
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        Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayramı tatili ve eğitim öğretim döneminin sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik bazı güzergahlarda tedbir alındı.

        Kocaeli ve çevre kentlerde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.

        D-100, D-130, D-575, D-595 kara yolları ile Anadolu, Kuzey Marmara ve İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyollarını kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasağın başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde bekleme yapmalarına karar verilen park noktaları şöyle:

        "D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı, D-100 İstanbul'dan geliş Hilal petrol tesisleri, D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla tesisleri, Anadolu Otoyolu İstanbul'dan geliş Doğalhane tesisleri ve Osmangazi Köprüsü'nden geliş Oksijen tesisleri"

        Öte yandan tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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