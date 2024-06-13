Kocaeli'de ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı

Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayramı tatili ve eğitim öğretim döneminin sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik bazı güzergahlarda tedbir alındı.

Kocaeli ve çevre kentlerde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.

D-100, D-130, D-575, D-595 kara yolları ile Anadolu, Kuzey Marmara ve İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyollarını kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasağın başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde bekleme yapmalarına karar verilen park noktaları şöyle: "D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı, D-100 İstanbul'dan geliş Hilal petrol tesisleri, D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla tesisleri, Anadolu Otoyolu İstanbul'dan geliş Doğalhane tesisleri ve Osmangazi Köprüsü'nden geliş Oksijen tesisleri"