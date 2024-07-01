TÜBİTAK Fen Lisesi, geleceğin bilim insanı adaylarını yetiştirmek için öğrencilerini bekliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ile yapılan protokol kapsamında 2021'de açılan TÜBİTAK Fen Lisesi, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini bekliyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan ve geleceğin bilim yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK Fen Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başladı.

"TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı" başvurularına 28 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden başvuru yapan öğrenciler, 7 Temmuz Pazar saat 10.00-11.40'ta Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu-Avrupa yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde bulunan 25 sınav merkezinde sınava girebilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin başvurabileceği sınavların sonuçlanmasının ardından 90 öğrenci liseye kabul edilecek. Özel programlarla akademide kendini geliştirmek isteyen öğrencilere geniş imkanlar sunan lise, bilim altyapısıyla da öğrencilerini üniversiteye hazırlıyor. Lise, TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yerel ve ulusal bilim yarışmalarına da katılma imkanı sunarak, öğrencilerin ilgi alanlarında gelişim sağlamalarına yardımcı oluyor.

Öğrencilerinin, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanarak projelerde ülkenin ileri gelen uzmanlarıyla çalışma fırsatı yakalamasını sağlayan lise, TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde staj imkanı, kariyerleri boyunca mentörlük desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler, üst düzey yabancı dil eğitimi ve daha pek çok imkandan öğrencileri yararlandırıyor. - Uzman araştırmacıların mentörlüklerinden faydalanıyorlar TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, okulun, nitelikli bilim insanları yetiştirme konusunda altyapı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Öğrencilere birçok alanda geniş ve detaylı eğitim verildiğini anlatan Yıldırım, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığının ortak protokolüyle açıldık. İlk hazırlık bölümü olan okul. Okulumuzun açılış gayesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim adamları yetiştirme konusunda bir altyapı oluşturmak. Okulumuz TÜBİTAK ile iç içe bir mekanda. Kendine ait özel programı var. Özel program uygulayan fen lisesi olarak geçiyor. Diğer fen liselerinden farklı müfredatımız var. Akademik manada beceri temelli derinleşmeye imkan tanıyan ve seçmeli dersler konusunda da çok geniş yelpazeye sahip programımız var." diye konuştu.