Kocaeli'de fabrika kuran kadın girişimci, "taşınabilir ev" ihracatına başladı

ŞENGÜL AZBAY - Koceli'de devlet desteğiyle kurduğu mühendislik ve mimarlık şirketinde edindiği tecrübeyi üretim alanına taşıyan kadın girişimci Çağla Atmaca, fabrikasında ürettiği "taşınabilir ev"leri (tiny house) yurt içi piyasasının ardından ihraç etmeye başladı.

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimlerinin ardından yüksek çevre mühendisi olan 34 yaşındaki Atmaca, 4 yıl önce "KOSGEB Geleneksel Girişimcilik" desteğiyle mimarlık ve mühendislik şirketi kurdu.

Kısa sürede 22 kişilik ekibiyle 30 ülkeye hazırladığı cephe ve rölöve projeleriyle hizmet ihracatına başlayan Atmaca, burada kazandığı tecrübeyle yıllardır kurduğu üretim yapma hayalini gerçekleştirdi.

"Hayalim her zaman kendi işimi yapmaktı. Bir kadın olarak ihracat yapmak ve üretim yapmak hayalimdi." diyen Atmaca, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Atmaca, mimari ve mühendislik grubu olmaları dolayısıyla altyapılarının çok sağlam olduğuna değinerek, "Üretim aşkımız olduğu için sektörde açığı gördük. Hem deprem ülkesi olduğumuz için hem de maliyetler sebebiyle biraz daha minimal yaşama ilgi arttı. Bunu da gördüğümüz için tiny house üretimine başladık. Üretimde 12 kişiyle çalışıyoruz. 1000 metrekare alanımız var, bize yetmiyor. Yılda 150 tiny house üretme kapasitemiz mevcut. Almanya ile başladığım bu yolda görüşmelerim devam ediyor. Hedefim, ihracat sayımı artırmak." diye konuştu.