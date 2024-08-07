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        Kocaeli'de fabrika kuran kadın girişimci, "taşınabilir ev" ihracatına başladı

        ŞENGÜL AZBAY - Koceli'de devlet desteğiyle kurduğu mühendislik ve mimarlık şirketinde edindiği tecrübeyi üretim alanına taşıyan kadın girişimci Çağla Atmaca, fabrikasında ürettiği "taşınabilir ev"leri (tiny house) yurt içi piyasasının ardından ihraç etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:17 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:17
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        Kocaeli'de fabrika kuran kadın girişimci, "taşınabilir ev" ihracatına başladı
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        ŞENGÜL AZBAY - Koceli'de devlet desteğiyle kurduğu mühendislik ve mimarlık şirketinde edindiği tecrübeyi üretim alanına taşıyan kadın girişimci Çağla Atmaca, fabrikasında ürettiği "taşınabilir ev"leri (tiny house) yurt içi piyasasının ardından ihraç etmeye başladı.

        Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimlerinin ardından yüksek çevre mühendisi olan 34 yaşındaki Atmaca, 4 yıl önce "KOSGEB Geleneksel Girişimcilik" desteğiyle mimarlık ve mühendislik şirketi kurdu.

        Kısa sürede 22 kişilik ekibiyle 30 ülkeye hazırladığı cephe ve rölöve projeleriyle hizmet ihracatına başlayan Atmaca, burada kazandığı tecrübeyle yıllardır kurduğu üretim yapma hayalini gerçekleştirdi.

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci eğitimlerini tamamlayan Atmaca, Başiskele ilçesinde 1,5 yıl önce kurduğu 1000 metrekarelik alana sahip fabrikada tiny house üretimine başladı.

        Tasarladığı "tiny house"ları yurt içinin yanı sıra Almanya'ya gönderen Atmaca, hem ihracat yapılan ülke hem de istihdam sayısını artırmayı amaçlıyor.

        - Mimari ekibi kadınlardan oluşuyor

        Atmaca, AA muhabirine, üniversite eğitiminin ardından bir müddet özel sektörde çalıştığını, daha sonra eşiyle şirket kurmaya karar verdiklerini anlattı.

        "Hayalim her zaman kendi işimi yapmaktı. Bir kadın olarak ihracat yapmak ve üretim yapmak hayalimdi." diyen Atmaca, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Atmaca, mimari ve mühendislik grubu olmaları dolayısıyla altyapılarının çok sağlam olduğuna değinerek, "Üretim aşkımız olduğu için sektörde açığı gördük. Hem deprem ülkesi olduğumuz için hem de maliyetler sebebiyle biraz daha minimal yaşama ilgi arttı. Bunu da gördüğümüz için tiny house üretimine başladık. Üretimde 12 kişiyle çalışıyoruz. 1000 metrekare alanımız var, bize yetmiyor. Yılda 150 tiny house üretme kapasitemiz mevcut. Almanya ile başladığım bu yolda görüşmelerim devam ediyor. Hedefim, ihracat sayımı artırmak." diye konuştu.

        Müşterilerin en çok beğendiği alanlardan birinin mutfak olduğunu aktaran Atmaca, kadınlardan oluşan mimari grubunda tasarımda ergonomik detaylara dikkat ettiklerinden bahsetti.

        - "Türkiye'de daha maksimim ebat ve konforda ürün çıkarmaya çalışıyoruz"

        Bu kadar kısa sürede ihracata başlayacaklarını beklemediğini söyleyen Atmaca, "Bu bir anda olmuş değil aslında. Seneler süren çalışmanın ürünü oluyor. Doğru kontaklarla, networklarla... Ben fuarların çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Fuarlara katılarak, yaptığımız işleri insanlara anlatıp bu güveni sağlayarak ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

        Atmaca, ihracata başladığı Almanya'nın minimal yaşama Türkiye'ye kıyasla çok daha hazır olduğunu aktararak, "Onlara, beklentileri daha az olduğu için kolay tasarımlarla ürün sunabiliyoruz. Türkiye'de, misafire, çocuk sayısına yönelik tasarımı biraz daha zorlayarak, daha maksimim ebat ve konforda ürün çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

        Kadınların üretime katkısının önemine değinen Atmaca, üretimi her zaman çok fazla istediğini anlattı.

        Atmaca, KOSGEB'in üretimi çok fazla desteklediğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kadın girişimcilere, uzmanlık alanları olduğunu düşündükleri, yapabileceklerine inandıkları alanda pazar arayışı yapıp risk alarak bu yola girmelerini tavsiye edebilirim. KOSGEB ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her yeni teşvik çıktığında, muhakkak 'Bize uyuyor mu?' diye istişare ediyoruz. Devletin sağladığı yatırım teşvik belgesine başvurumuz var. Güzel şartlar sağlanıyor. Bunları da değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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