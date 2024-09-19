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        Kocaeli'de 3 katlı otelde yangın çıktı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 02:52 Güncelleme: 19.09.2024 - 03:01
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        Kocaeli'de 3 katlı otelde yangın çıktı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Çamçukur Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Büyüyen alevler otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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