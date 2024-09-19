Kocaeli'de 3 katlı otelde yangın çıktı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çamçukur Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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