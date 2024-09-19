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        Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 10 kızıl geyik bırakıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi"nin ilk etabında Ormanya'da üretilen 10 kızıl geyik, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:11
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        Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 10 kızıl geyik bırakıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi"nin ilk etabında Ormanya'da üretilen 10 kızıl geyik, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

        Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara kızıl geyikler bırakılmasına yönelik proje yürütülüyor.

        Projeyle doğadaki kızıl geyik sayısının artırılması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyikler, belli aralıklarla doğaya salınacak. Geyikler, GPS tasma ve fotokapanla da izlenecek.

        Kartepe ilçesi Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda, 8'i dişi, 2'si erkek olmak üzere 10 kızıl geyik doğaya salındı.

        - "Çok zengin bir coğrafyaya sahibiz"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Türkiye'deki yaban hayatının, biyoçeşitliliğin ve korunması gereken alanların tespit edilerek gelecek nesillere aktarılması için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

        Çokçetin, 24 yaban hayvanı üretim merkezinde alabalık, kuş türleri ve memeli hayvanların üretilerek doğaya salındığını aktararak, şöyle devam etti:

        "Türkiye biyoçeşitlilik zenginliği açısından belki de Avrupa'daki tüm bitki türleri kadar bitki türünü barındırıyor. Çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Buna ilişkin de Türkiye'nin biyoçeşitlilik haritasını çıkardık. Bu envanterler gelecek nesillerin bunları koruma altına alması için önemli veri teşkil ediyor. Endemik bitkileri veya doğadaki türlerin hangi amaçla kullanıldığını kayıt altına almak için 'Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi' kapsamında da 81 ilde çalışmayı bitirdik. Bitkilerin kozmetik, sağlık sektöründe ya da hangi alanda kullanılıyorsa bunları da kayıt altına aldık.

        Kızıl geyik salımı da Belgrat Ormanı'nda 1959 yılında kurulan geyik üretim istasyonunda getirilen anaç hayvanlarla başlatılan bir proje. Başarıyla üretim Ormanya'da devam ettirildi. Bu güzel coğrafyaya, gelecek nesillerin de görebileceği bir eser bırakmış olacağız. Bunu korumak hepimizin görevi."

        - "Proje şehrimiz açısından hayati öneme sahip"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi"ni 2018'den beri titizle devam ettirdiklerini söyledi.

        Ormanya'da dünyaya gelen yavruların veteriner hekim nezaretinde dikkatle büyütüldüğünü ifade eden Büyükakın, Samanlı Dağları'nın kızıl geyiklerin doğal yaşam alanı olduğu için buraya bırakılacaklarını kaydetti.

        Büyükakın, gelecek 3 yıl boyunca toplam 40 kızıl geyiğin bu alana salınacağını dile getirerek, "Hem onların popülasyonu artacak hem de bölgenin ekosistemine katkıları olacak. Uzun vadede fotosafari gibi turistik faaliyetler açısından bölgenin turizmine de katkısı olacağını bekliyoruz. Bu proje sürdürülebilir bir yaşam, ekosistemin ve biyoçeşitliliğin güçlendirilmesi anlamında da şehrimiz açısından hayati öneme sahip." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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