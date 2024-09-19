Kocaeli'de düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçelerinde ilk defa böyle bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, sporculara başarılar diledi.

İzmit Körfezi'ndeki çalışmalar sayesinde denizde canlı popülasyonunun arttığına dikkati çeken Bıyık, buranın su sporlarına ev sahipliği yapmaya başladığını kaydetti.