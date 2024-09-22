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        Kocaeli'de alabora olan tekneden denize düşen balıkçı kayboldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:01
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        Kocaeli'de alabora olan tekneden denize düşen balıkçı kayboldu
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları başlatıldı.

        Murat C, Ramazan B. ve isminin Yavuz olduğu öğrenilen kişinin içinde bulunduğu balıkçı teknesi, Bağırganlı Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı.

        Barınak çıkışında kayıkta oluşan arıza ve dalgaların etkisiyle alabora olan tekneden denize düşen balıkçılardan Murat C. ve Ramazan B. kıyıya çıkmayı başardı, diğer balıkçı ise gözden kayboldu.

        İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaybolan balıkçı için bölgede arama çalışması başlattı.

        Bu arada Murat C. ve Ramazan B'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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