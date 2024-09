Akademisyenler aldıkları eğitimle yapay zekayı teknoloji ve sağlıkta daha etkin kullanacak

ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) akademisyenleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Teknopark'ın desteğiyle aldıkları zorunlu eğitim sayesinde yapay zekadan teknoloji ve sağlıkta daha etkin faydalanacak.

KOSTÜ, Sürekli Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknopark İstanbul işbirliğinde "Üretken Yapay Zeka Araçları ve İstem Yazarlığı Sertifika Programı" kapsamında düzenlenen eğitime, 75 akademisyen ve idari personel katıldı.

Beş hafta süren eğitim, KOSTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, KOSTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ercan Ölçer, Dr. Nur Banu Albayrak ve Dr. Ulaş Vural, Diş Hekimliği Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Melisa Obçe ile İstanbul Teknopark'ta bulunan Arvis Teknoloji Direktörü Tansel Akgül tarafından verildi.

Dikmen, personelin, yapay zekayı kendi alanlarında daha verimli kullanmak için hazırladıkları çalışmaları da uygulamalı olarak paylaştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yapay zeka teknolojisiyle her alanda, her kurumda bir dijital dönüşümün olduğunu biliyoruz. Bu dijital dönüşüm sürecinde personelimizin de bu dönüşüme daha hızlı adapte olması ve bu dönüşümün sonucunda da hizmet kalitemizde katma değeri artırmayı hedefliyoruz. İdari personel olarak çalışan arkadaşlarımız günlük birçok işlem yapıyor. Bu işlerin daha etkin, yapay zeka araçlarını da kullanarak yapılması, hedef kitlemiz olan öğrencilerimiz için de daha eğlenceli, hem görsel hem işitsel her duyuya hitap edebilen etkin hizmet çıktısı ve öğrenci memnuniyeti sağlıyor. Personel arkadaşlarımızın iş yükü azalmış oluyor."