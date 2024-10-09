Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 5. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Marmara Bölgesi'nde olası depreme ilişkin konuşan Prof. Dr. Görür, "Bu bölge, Türkiye'deki gayrisafi milli hasılanın yaklaşık yüzde 60'ını karşılaşıyor, üretiyor. Eğer bu bölge olmazsa Türkiye ayakta duramaz. Kendi kendini besleyemez. Anadolu'nun İstanbul'u beslemesi, bütün Türkiye'yi sırtlaması söz konusu değil. Marmara Bölgesi ayakta durmalı. Sürekli üretim içinde olmalı. Eğer öyle olursa Türkiye'deki ekonomi, Türkiye'deki bağımsızlık, özellikle siyasi bağımsızlık ve idari bağımsızlık da diyebiliriz Marmara Bölgesi'nin göstereceği performansla büyük orantı içerisinde.

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Eğer Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye dizüstü çöker. Türkiye dizüstü çökerse bu önümüzdeki yüzyılda, bu yüzyılda ülkemiz için siyasi bağımsızlık ve idari bağımsızlık çok büyük tehlikeye girer. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle açıklayayım, kendisine söylüyorlar; 'Dünya Bankası 5 milyar dolar borç istiyor' diye. Kendisine de diyor ki 'Bu borcu verin, bugün borç alan yarın talimat alır' Demek ki bizim geleceğimiz talimat almakla özdeşleşebilir. Ne zaman olur bu? Bizim milletin bir huyu, adeti var. Kendine hiçbir şey olmaz, kendine bir şey olmayınca da çoğunlukla kime olursa olsun umurunda değil. Yani benim bugüne kadar edindiğim intiba bu. Benim bulunduğum mahallede, köyde, kasabada, kentte deprem yoksa hiç umursamıyor bile. Van'daki adam istediği kadar depremden çekebilir, Malatyalı öyle olabilir, burada böyle olabilir. Yani günlük dert ediyor mu onu da bilmiyorum ama bir kader birliği, bir ülküdaşlık, bir millet olmayı en ince hassasiyetine ve gereken ahlakı içine alarak söylemiyor. Öyle olunca da tabi çözümler bireysel olmanın ötesine geçmiyor. Gemiyi kurtaran kaptan, kendini kurtaran kaptan gibi" diye konuştu.

"ÜLKENİN BUGÜNKÜ ENFLASYONUNU HAYIR DUASIYLA ANARIZ" Marmara Bölgesi’ndeki olası depremin ekonomiye etkilerine de değinen Görür, "Marmara Bölgesi'nde eğer beklediğimiz deprem olursa Güneydoğu’daki 11 ilde olan depremden daha etki edici, daha yıkıcı olur. Ülkenin bugünkü enflasyonunu hayır, duayla anarız. Ülkedeki enflasyonu ben düşünemiyorum bile. Ülkede üretim, sanayi, ihracat, ithalat durur ve o şimdi sağa sola koşuşan emeklilerin koşacak mecali kalmaz. ‘Maaşlarınız artık kuşa döner’ deniliyor ya, kuş bile iri kıyım kalır" dedi.