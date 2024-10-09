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        Kocaeli'de pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pitbullun saldırdığı köpek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:26
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        Kocaeli'de pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pitbullun saldırdığı köpek ağır yaralandı.

        Eskihisar Mahallesi'nde ağzında koruma kalkanı bulunmayan pitbull, sahipli bir köpeğe saldırdı.

        Durumu fark eden vatandaşlar, süpürge ve sopayla pitbulla müdahale etti.

        Saldırıya uğrayan diğer köpek ise vatandaşların yoğun çabasıyla kurtarıldı.

        Ağır yaralanan köpek, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri, pitbull cinsi köpeğin ve sahibinin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

        Pitbullun saldırısı ve esnafın sahipli köpeği kurtarma çabaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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