Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler bir sürücünün Hürriyet Caddesi'nde drift attığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

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