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        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 37 bin 315 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:25 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:28
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        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 37 bin 315 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler bir sürücünün Hürriyet Caddesi'nde drift attığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen sürücüye 37 bin 315 lira cezai işlem uygulandı.

        Sürücü belgesine 4 ay el konulurken, araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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