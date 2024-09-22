Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 37 bin 315 lira ceza uygulandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 37 bin 315 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler bir sürücünün Hürriyet Caddesi'nde drift attığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücüye 37 bin 315 lira cezai işlem uygulandı.
Sürücü belgesine 4 ay el konulurken, araç trafikten men edildi.
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