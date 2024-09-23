Kocaelispor, takım otobüsüne saldırı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Trendyol 1. Ligi ekibi Kocaelispor, maça giden takım otobüsünün Bolu'da saldırıya uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ahlatcı Çorum FK ile dün yapılan müsabakaya kara yolu ile giden futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüse karşı 21 Eylül'de Bolu il sınırlarında sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"Birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırının" faillerinin yakalanarak cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, saldırganların en ağır cezaları almaları adına tüm yasal sürecin titizlikle takip edileceği kaydedildi.