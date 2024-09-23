Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, takım otobüsüne saldırı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

        Trendyol 1. Ligi ekibi Kocaelispor, maça giden takım otobüsünün Bolu'da saldırıya uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, takım otobüsüne saldırı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Ligi ekibi Kocaelispor, maça giden takım otobüsünün Bolu'da saldırıya uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Ahlatcı Çorum FK ile dün yapılan müsabakaya kara yolu ile giden futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüse karşı 21 Eylül'de Bolu il sınırlarında sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

        "Birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırının" faillerinin yakalanarak cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, saldırganların en ağır cezaları almaları adına tüm yasal sürecin titizlikle takip edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Kocaelispor 2 maç sonra kazandı
        Kocaelispor 2 maç sonra kazandı
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de drift yapan sürücüye 37 bin 315 lira ceza kesildi
        KOCAELİ - Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        KOCAELİ - Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi
        Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi