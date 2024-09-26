Kocaeli'de kömürlükte başlayıp 2 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte başlayıp 2 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kömürlükte başlayıp 2 katlı eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi'ndeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 katlı evin çatısına sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kömürlükte ve evde hasara neden oldu.
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