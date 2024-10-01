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        Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı cipin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:40
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        Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı cipin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı cipin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde A.E. idaresindeki 41 HO 4913 plakalı halk otobüsü, U.Ç. yönetimindeki 34 F 4884 plakalı cipe çarptı.

        Kazada kontrolden çıkan cip, bariyere çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan cip sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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