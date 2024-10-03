Şeker kamışından pekmez yapma geleneğini yaşatmak için 15 yıldır mesaide

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde büyüklerinden öğrendiği geleneksel yöntemlerle şeker kamışından pekmez yapan çiftçi Kadir Doğan, ilçede uzun bir aradan sonra yeniden hayat bulan geleneğin geleceğe taşınması için çalışıyor.

Kandıra'da bağ bozumu mevsimiyle başlayan şeker kamışı hasadı devam ediyor. Akdurak Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Doğan, geleneksel yöntemle şeker kamışından pekmez elde ediyor.

Orakla kesilen şeker kamışları, kabuklarının soyulmasının ardından sıkım için mengeneye veriliyor. Elde edilen öz suyu süzgeçten geçirildikten sonra hiçbir katkı maddesi eklenmeden bakır kazanlara konuluyor. Odun ateşinde 8-10 saat kaynayan şeker kamışı suyu, pekmez formunu aldıktan sonra kavanozlara dolduruluyor.

Doğan, AA muhabirine, babasının da kendisi çocuk yaşlardayken şeker kamışı ektiğini ve suyunu sıktırmak için başka köylere gittiklerini, ancak 1970'li yıllardan itibaren bölgede şeker kamışı üretiminin azalarak bitme noktasına geldiğini söyledi.

Bunu yeniden canlandırmak için yaklaşık 15 sene önce tohum arayışına girdiğini dile getiren Doğan, eski Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Güzel'in ahşap evin duvarına asılı halde bulduğu bir avuç tohumu getirmesiyle hikayesinin başladığını anlattı.

Doğan, bahçesine ektiği tohumlardan 3 kök şeker kamışı çıktığını kaydederek, "Tohumları 3 yıl boyunca çoğalttıktan sonra Kandıra sanayisindeki bir ustayla sıkma makinesi yaptık. 12-13 yıl oldu başlayalı, hala devam ediyoruz. Artık bölgede eken insanlar var. Sıktırmak için bize geliyorlar." dedi.