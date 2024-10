Şeker kamışından pekmez yapma geleneğini yaşatmak için 15 yıldır mesaide

ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde büyüklerinden öğrendiği geleneksel yöntemlerle şeker kamışından pekmez yapan çiftçi Kadir Doğan, ilçede uzun bir aradan sonra yeniden hayat bulan geleneğin geleceğe taşınması için çalışıyor.

Kandıra'da bağ bozumu mevsimiyle başlayan şeker kamışı hasadı devam ediyor. Akdurak Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Doğan, geleneksel yöntemle şeker kamışından pekmez elde ediyor.

Orakla kesilen şeker kamışları, kabuklarının soyulmasının ardından sıkım için mengeneye veriliyor. Elde edilen öz suyu süzgeçten geçirildikten sonra hiçbir katkı maddesi eklenmeden bakır kazanlara konuluyor. Odun ateşinde 8-10 saat kaynayan şeker kamışı suyu, pekmez formunu aldıktan sonra kavanozlara dolduruluyor.

- "Türkiye'nin her yanında olsun istedim"

Şeker kamışı tohumunu ücretsiz olarak Türkiye'nin her yerine gönderdiğini ifade eden Doğan, "Hemen hemen her gün gönderiyoruz. Ücretsiz olmasının sebebi, bulmakta çok güçlük çektiğim için Türkiye'nin her yanında olsun istedim. Türkiye genelinde 100 ilçeye tohum göndermişimdir çünkü sürekli isteniyor. Yaz kış, her dönemde talep var." diye konuştu.

Şeker kamışından pekmez yapmanın zahmetli olduğuna işaret eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: