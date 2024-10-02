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        Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:16
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        Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Asım A. yönetimindeki 34 KF 2160 plakalı tır, Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde karşı şeride geçerek, Turan Vural idaresindeki 34 BGP 60 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü Vural, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vural, hayatını kaybetti.

        Vural'ın cesedi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Hafif yaralanan tır sürücüsü Asım A, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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