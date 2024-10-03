Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına henüz kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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