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        Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 04:09 Güncelleme: 03.10.2024 - 04:09
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        Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

        İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına henüz kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

        Saldırıda iş yeri çalışanı 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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