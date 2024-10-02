Kontrolden çıkan TIR refüjü aşıp, çarptığı otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada TIR’ın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü Turan Varol, araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Hafif şekilde yaralanan TIR sürücüsü Asım Ayyıldız ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.