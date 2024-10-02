Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile 6 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Marcao katılmadı.

İdmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, son maçta kaybettikleri 2 puanı sadece hakeme ve rakibin zaman geçirmesine bağlamadıklarını, kendi eksikliklerinin de farkında olduklarını söyledi.

Sağlam, bir sezonda bir takımın başına gelecek hakem hatalarını geride kalan 7 haftada yaşadıklarını belirterek, "Bütün bu olumsuzlukları değerlendirdiğimde, ligde liderle aynı puanda bulunmamız bizim için olumlu karşılanacak durumdur." diye konuştu.

Sakatlığı devam eden forvet oyuncusu Marcao'dan sadece 20 dakikalık performans alabildiklerini anlatan Sağlam, bu oyuncunun sakatlığını atlatıp bir an önce takıma katılmasını istediklerini, onun yokluğunun geride kalan haftalarda takımın gücünü azalttığını söyledi.