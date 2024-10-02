Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile 6 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:01 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile 6 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmana, sakatlığı devam eden Marcao katılmadı.

        İdmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, son maçta kaybettikleri 2 puanı sadece hakeme ve rakibin zaman geçirmesine bağlamadıklarını, kendi eksikliklerinin de farkında olduklarını söyledi.

        Sağlam, bir sezonda bir takımın başına gelecek hakem hatalarını geride kalan 7 haftada yaşadıklarını belirterek, "Bütün bu olumsuzlukları değerlendirdiğimde, ligde liderle aynı puanda bulunmamız bizim için olumlu karşılanacak durumdur." diye konuştu.

        Sakatlığı devam eden forvet oyuncusu Marcao'dan sadece 20 dakikalık performans alabildiklerini anlatan Sağlam, bu oyuncunun sakatlığını atlatıp bir an önce takıma katılmasını istediklerini, onun yokluğunun geride kalan haftalarda takımın gücünü azalttığını söyledi.

        Sağlam, bu hafta aynı puanda oldukları lig lideriyle karşılaşacaklarını ifade ederek, "Herhangi bir problemimiz yok, Marcao dışında sakat oyuncumuz yok. Daha güçlüyüz, kuvvetliyiz. Oğulcan aramıza katılacak, o da öndeki alternatif oyuncu sayımızı artıracak. Oynadığımız iki zor deplasman var; Pendik ve Çorum deplasmanları. İkisini de kazandık, deplasmandaki başarımızın İstanbulspor maçında da devam edeceğine inanıyorum. Bizi ligde en az 1 basamak daha yukarı çıkaracak 3 puanı alıp geleceğe daha umutla bakacağımıza inanıyorum." dedi.

        Uğur Okulları İstanbulspor ile Kocaelispor, 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Ablasını darbettiğini öne sürdüğü eniştesini öldüren sanığa 12 yıl hapis ce...
        Ablasını darbettiğini öne sürdüğü eniştesini öldüren sanığa 12 yıl hapis ce...
        Kocaeli'de futbol aday hakem kursu açılacak
        Kocaeli'de futbol aday hakem kursu açılacak
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü servis kazası davasında savcı, sanıklarnı 22 y...
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü servis kazası davasında savcı, sanıklarnı 22 y...
        Tanımadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis: Kendimi oyunda...
        Tanımadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis: Kendimi oyunda...
        5 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi
        5 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa müebbet ha...
        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa müebbet ha...