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        Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı'dan Kocaeli Valisi Aktaş'a veda ziyareti

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde iken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:14
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        Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı'dan Kocaeli Valisi Aktaş'a veda ziyareti
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        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde iken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, makamında ağırladığı Kapıcı'ya görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.

        ​​​​​​​Kapıcı da iyi dilekleri ve temennileri için Vali Aktaş'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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