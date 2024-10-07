Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı'dan Kocaeli Valisi Aktaş'a veda ziyareti
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde iken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde iken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı, Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, makamında ağırladığı Kapıcı'ya görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.
Kapıcı da iyi dilekleri ve temennileri için Vali Aktaş'a teşekkür etti.
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