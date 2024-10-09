Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, yarışların 5. ayağı Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve MOTUL katkılarıyla 12-13 Ekim'de TOSFED Körfez Karting Pisti’nde düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında 5 ayrı kategoride 60 sporcu mücadele edecek.

12 Ekim Cumartesi günü sıralama turları ve ilk yarışlar, 13 Ekim Pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.