Kocaeli Şehir Hastanesi tıbbi onkoloji tedavisinde çevre illerdeki hastaların da tercihi oldu

KADİR YILDIZ - Kocaeli Şehir Hastanesinde hizmet veren tıbbi onkoloji kliniği, güncel onkolojik tedaviler ve son teknolojik cihazlarla yapılan radyoterapi uygulamalarıyla Kocaeli ve çevre illerden hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Bünyesinde 1220 yatak kapasitesi, 225 poliklinik ve 6 hastane bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi, 3 Nisan 2023'ten bu yana hasta kabul ediyor.

Hastanenin tıbbi onkoloji kliniği, güncel onkolojik tedaviler ve son teknolojik cihazlarla yapılan radyoterapi uygulamalarıyla hastaların tedavisine imkan sağlıyor.

Kliniğin yataklı servisinde 1'i izolasyon odası olmak üzere 24 yatak bulunuyor.

Klinikte kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi tedavilerinin son teknolojik cihazlarla yapıldığını belirten Işık, "4 uzman hekim olarak görev yapmaktayız. Kemoterapi ünitesinde günlük 60 ortalama hastaya hizmet verilebiliyor. Günlük poliklinik sayılarımız da 4 hekim olarak toplam 200'ü geçiyor. Bu da hasta kapasitesi olarak bölgede önemli bir yerde bulunduğumuzu gösteriyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Yalova, İstanbul'dan hastanemize tedavi olmak için gelen hastalarımız var." diye konuştu.

Tıbbi onkoloji uzmanı Ulaş Işık, AA muhabirine, bölgede yatak kapasitesi ve teknik imkanlar açısından onkoloji hizmeti verilen en iyi merkezlerden biri olduklarını söyledi.

Işık, onkoloji hastaları için moral ve iletişimin önemli olduğuna işaret ederek, "Hastalarımız için moral ile hasta hekim arasındaki iletişim çok önemli. Poliklinikte o iletişimi kurduktan sonra hastanın servis yatış ihtiyacı olduğunda o iletişimin sürdüğünü görüyorum. Tabii ki onkoloji hastalıklarının bazı zor dönemleri var. O dönemlerde de telkin konusunda iletişim halinde olmamız gerekiyor. Hastalarımız buradan memnun ve mutlu ayrılıyorlar." ifadesini kullandı.

Işık, servislerde 1'i izole olmak üzere tek yataklı odaları bulunduğunu dile getirerek, servis kapasitelerinin de iyi seviyede olduğunu kaydetti.

- Çocuk onkolojisi hemşiresi klinikte mide kanseri tedavisi görüyor

İstanbul'da özel bir hastanede çocuk onkoloji hemşiresi olarak görev yapan 29 yaşındaki Selvinaz Keskin, klinikte mide kanseri tedavisi görüyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Keskin, doktor ve hemşirelerden memnun olduğunu aktararak, "Gönül isterdi ki bu hastanede çalışan olarak görev yapmak ama tedavi sürecindeyim." dedi.

Keskin, klinikte 3 haftadır tedavisinin devam ettiğini anlatarak, "Kendimi emin ellerde hissettiğim için mental olarak rahatım. Doktoruma çok güveniyorum, sorumlu hemşirem çok ilgili. İletişim çok önemli. Bu anlamda da özverili insanlara rastladım. Onlara teşekkür ederim. Bilgilerine çok güveniyorum. Onların pozitif enerjisi olmasa bu hastalığı yenme inancımı kaybetmiştim. Hastalığımı öğrendikten sonra çok demotive oldum. Zor dönemler atlattım ama onların bana verdiği güven, çabuk toparlanmamı sağladı." diye konuştu.