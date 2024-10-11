Kocaeli Valisi Aktaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Rahmi Varol, Yenice Mahallesi muhtarı İlhan Gülser, Ambarcı Mahallesi muhtarı Mustafa Karaboğa ve Kurtdere Mahallesi muhtarı Osman Fidan, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

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