Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğunu elde etti

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda mikro kategorisinin 5. ve son yarışı koşuldu.

Zayn Sofuoğlu, sezonun son yarışını Enes Hakkı Yeten'in ardından ikinci sırada tamamlasa da elde ettiği dereceyle genel klasman birincisi oldu. Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, böylece "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Mikro kategorinin 5 ayaktan oluştuğunu bildiren Eğilmez, Zayn Sofuoğlu'nun sezonun başından bugüne kadar inanılmaz gelişim gösterdiğini kaydetti.

Eğilmez, Sofuoğlu'nun daha önce hep Akyazı'daki pistte çalıştığına işaret ederek, "İnanılmaz fazla zaman harcadık ekip arkadaşlarımızla birlikte ve inanılmaz kendini geliştirdi. Bugün de kendisi bu hafta sonu birazcık zorladı bizi ama sonunda sezonun birincisi oldu." ifadelerini kullandı.

Ekip olarak çok mutlu olduklarını vurgulayan Eğilmez, "Yurt dışında da görüştüğümüz ekip arkadaşlarımız var. Hem sürücü koçumuz var hem GT4 tarafı için kendisini izlediler. İnanılmaz yeteneğinin farkındayız. Önümüzdeki senelerde çok iyi yerlerde göreceğiz. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz. İnşallah çok iyi yerlerde görüyor olacağız." diye konuştu.