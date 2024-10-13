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        Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğunu elde etti

        Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:17 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:28
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        Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğunu elde etti
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        Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu.

        Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda mikro kategorisinin 5. ve son yarışı koşuldu.

        Zayn Sofuoğlu, sezonun son yarışını Enes Hakkı Yeten'in ardından ikinci sırada tamamlasa da elde ettiği dereceyle genel klasman birincisi oldu. Minik motosikletçi Zayn Sofuoğlu, böylece "4 tekerdeki" ilk şampiyonluğuna ulaştı.

        Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu Sofuoğlu'nu havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

        - "Hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz"

        Borusan Otomotiv Motorsport Takım Koordinatörü Muratcan Eğilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7 ayak ve 21 yarıştan oluştuğunu belirterek, Zayn'ın TOSFED'in desteklediği mikro kategorisinde mücadele ettiğini söyledi.

        Mikro kategorinin 5 ayaktan oluştuğunu bildiren Eğilmez, Zayn Sofuoğlu'nun sezonun başından bugüne kadar inanılmaz gelişim gösterdiğini kaydetti.

        Eğilmez, Sofuoğlu'nun daha önce hep Akyazı'daki pistte çalıştığına işaret ederek, "İnanılmaz fazla zaman harcadık ekip arkadaşlarımızla birlikte ve inanılmaz kendini geliştirdi. Bugün de kendisi bu hafta sonu birazcık zorladı bizi ama sonunda sezonun birincisi oldu." ifadelerini kullandı.

        Ekip olarak çok mutlu olduklarını vurgulayan Eğilmez, "Yurt dışında da görüştüğümüz ekip arkadaşlarımız var. Hem sürücü koçumuz var hem GT4 tarafı için kendisini izlediler. İnanılmaz yeteneğinin farkındayız. Önümüzdeki senelerde çok iyi yerlerde göreceğiz. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz. İnşallah çok iyi yerlerde görüyor olacağız." diye konuştu.

        - "Seneye İngiltere'deki yarışlara katılacağız"

        Kenan Sofuoğlu da hafta sonu boyunca kazalar yaşadıklarına dikkati çekerek, dün diğer rakibin çarpması sonucu pist dışına çıktıklarını, bu sabah ıslak zemin nedeniyle kaza yaptıklarını anlattı.

        Zayn Soğfuoğlu'nun son yarışta yine talihsiz bir kaza yaşadığını ve en arkaya düştüğünü belirten Sofuoğlu, "Pes etmedi. Oradan geldi son turda ikinciliği aldı ama zaten ilk dörde girdiğinde genel klasman birinciliğini ilan ediyordu. Bugün ilk kez dört tekerde genel klasman birinciliğine ulaştı." şeklinde konuştu.

        Sofuoğlu, geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birinci olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Bugün kartingde oldu. Yani iyi gidiyoruz. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu şekilde de karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Türkiye şampiyonalarına böyle ilgi yoktu. Zayn'la beraber artık insanları motor sporlarını izlemeye getiriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Allah nasip ederse, Borusan takımıyla da önümüzdeki yıl planlarımızı yaptık. İngiltere'de yarıştırmaya başlıyoruz Zayn'ı ve inşallah onu güzel bir altyapıyla Formula 1'e hazırlamak istiyoruz. İngiltere'de 6 ve 8 yaş arası çocukların yarışları var. Onlara katılacağız inşallah seneye. Hatta 12. ay itibariyle antrenmanlara başlıyoruz. İnşallah seneye oradan da şampiyonluklarla geleceğiz Türkiye'ye."

        Zayn Sofuoğlu da mutlu olduğunu belirterek, seneye İngiltere'de yarışacağını ifade etti.

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