Görme engelli kadın futbolcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası başarı hedefliyor

CEM ALİ KUŞ - Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası'nda Adana Görme Engelliler Spor Kulübü forması altında şampiyonluk yaşayan Gülşah Aktürk, milli takımla uluslararası arenada başarı kazanmak istiyor.

Doğuştan görme yetisi olmayan 28 yaşındaki Gülşah Aktürk, Golbol Kadın Milli Takımı ile 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun girişimiyle 2023'te milli takımın kurulması üzerine Aktürk, çocukluk hayali olan futbola yöneldi.

Adana Görme Engelliler Spor Kulübünde futbol kariyerine devam eden Gülşah Aktürk, Kocaeli'de düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda birincilik sevinci yaşadı. Aktürk, ayrıca şampiyonada attığı 6 gol ile "gol kraliçesi" ünvanının sahibi oldu. Milli takıma seçilen Gülhan Aktürk, golboldeki başarısını futbolda da sürdürmeyi hedefliyor. - "Futbolda ilk atın madalyayı istiyoruz"

Gülşah Aktürk, AA muhabirine, Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nın kurulması üzerine golbolü bırakarak bu branşa yöneldiğini söyledi. Milli takımın öncülerinden olduğu için mutluluk duyduğunu, en büyük isteğinin futbolun paralimpik olimpiyatlarında yer alması olduğunu belirten Aktürk, "Muhtemelen 2025 yılında onaylanacak. 2028 Los Angeles Paralimpik Olimpiyatları'nda biz de yer almak istiyoruz. Buna gidecek yolda da 2025 yılında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Kupası var. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.