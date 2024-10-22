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        Kocaeli merkezli kargo dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 22:48 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:51
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        Kocaeli merkezli kargo dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye genelinde internet üzerinden satılık ilanı verilen teknolojik ürünleri alıcı gibi kapora gönderip ardından satıcıları kargo çalışanı gibi arayıp takip numarası veya gönderi numaralarını aldıktan sonra kargo şirketlerine giderek ürünleri teslim alan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekiplerce 19 Ekim'de Kocaeli merkezli İstanbul ve Çanakkale'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.Ş, H.Ş, İ.D, G.K, M.Y.Ç, E.P, M.İ, Z.B.Ö, D.P, G.K, İ.T, ve H.A. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 5 laptop, 13 cep telefonu, renkli yazıcı, POS cihazı, fotoğraf makinesi, flash bellek ve çok sayıda dokümana el konuldu.

        Şüphelilerin bu yöntemle 23 farklı satıcıyı toplamda 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 11 zanlıdan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerden G.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan dosya kapsamında daha önce de gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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