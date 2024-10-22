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        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:48 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:48
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        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi.

        Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede dün meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanarak hastaneye kaldırılan aralarında çocukların da olduğu 7 kişiden 3'ünün tedavisi tamamlandı.

        Patlamanın olduğu dairede bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Ş.B.S'nin (25) ise Kocaeli Şehir Hastanesinde, çocukları B.G.S (8), A.T.S. (4) ile misafir olarak evde bulunan N.I'nın (6) tedavileri Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

        - Olay

        Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede dün henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı.

        Olayda molozların altında kalarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Günay Ergen (65) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluşmuş, çevredeki 3 bina da zarar görmüştü. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç ise hasar almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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