Kocaeli'de bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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