Kocaeli'de bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.

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