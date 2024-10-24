Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada sanığa 10 yıl hapis

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki oto yıkamacıda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, iki sanık beraat etti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y, maktul Abdürrahim Bozboğa'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık M.A.U. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İddia makamı, geçen celse açıklanan mütalaayı tekrar ettiklerini bildirdi.

Söz verilen sanık M.A.U, öldürme kastının bulunmadığını ve olayda kendini savunduğunu ileri sürdü. Tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y. ise önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık M.A.U'yu, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, TCK'nin 62. maddesi gereğince sanığın sabıkasız geçmişini, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul ederek cezayı 10 yıla düşürdü. Tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y'nin ise beraatlerine karar verildi.