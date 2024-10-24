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        Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada sanığa 10 yıl hapis

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki oto yıkamacıda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, iki sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:33
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        Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada sanığa 10 yıl hapis
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki oto yıkamacıda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, iki sanık beraat etti.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y, maktul Abdürrahim Bozboğa'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık M.A.U. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        İddia makamı, geçen celse açıklanan mütalaayı tekrar ettiklerini bildirdi.

        Söz verilen sanık M.A.U, öldürme kastının bulunmadığını ve olayda kendini savunduğunu ileri sürdü.

        Tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y. ise önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.A.U'yu, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, TCK'nin 62. maddesi gereğince sanığın sabıkasız geçmişini, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul ederek cezayı 10 yıla düşürdü.

        Tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y'nin ise beraatlerine karar verildi.

        - Olay

        Gölcük ilçesinde 7 Haziran 2023'te Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkamacıya gelen M.A.U. ile Abdürrahim Bozboğa arasında kavga çıkmış, Bozboğa'yı bıçakla yaralayan M.A.U. olay yerinden kaçmıştı. Bozboğa olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.U, U.S, S.Y, Ö.S. ve Y.E. polislerce gözaltına alınmıştı. M.A.U, tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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