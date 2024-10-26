KOÜ Teknopark yeni atılımlarla ihracatı artırma hedefinde

ŞAHİN OKTAY - Bünyesinde faaliyet gösteren 110 firmayla bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştiren Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark, ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

KOÜ Teknopark Genel Müdürü Erçin Dinçer, AA muhabirine, Türkiye'de kurulan ilk 10 teknoparktan biri olduklarını, firma doluluk oranının yüzde 96 olduğunu söyledi.

Dinçer, 20 yıl önce kurulan teknoparkta firmaların yüzde 80'inin bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğini, medikal ve savunma sanayi alanında çalışan firmaların da olduğunu aktararak, büyük çoğunluğu lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu 1370 personelin istihdam edildiğini kaydetti.

İhracat yapan firma oranının yüzde 15 olduğu bilgisini paylaşan Dinçer, "Biz burada aslında ağırlıklı olarak ithal ikamesini yapıyoruz. Yurt dışından alınacak teknolojik yatırımlara biz yurt içinde alternatif oluşturarak aslında ithalatı engelliyoruz." dedi. Dinçer, ihracatı artırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bununla ilgili yaklaşık 10 ay önce dış ticaret birimi kurduk. 20'ye yakın şirketin yurt dışına satış için süreçleri devam ediyor. Bunların yurt dışında müşteri eşleştirmelerini yaptık. İhracat biraz zaman alan bir süreç. Yüzde 15 olan ihracat oranımızı yüzde 30-35 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- KOÜ Teknoparkta yürütülen projeler Teknopark bünyesindeki firmalar tarafından yapılan çalışmalardan da bahseden Dinçer, şöyle devam etti: "Güney Kutbu'ndaki Türk bilim misyonu için bazı elektronik cihazlar üretildi ki bunlar açık alanda çalışacak cihazlardı. Eksi 30-40 derecede bu cihazların çalışabiliyor olması gerekiyordu. Bir firma bunu üretti. Körfez bölgesinde deniz suyu verilerinin canlı olarak izlenmesi için yeni bir cihaz üretim ihtiyacı hasıl olmuştu. Onu bizim bölgemizde bir ekip çok hızlı bir şekilde üretebildi. Elektrikli arabalarda özellikle de enerji depolama sistemleri şu an aslında en stratejik olan kısımdır. Elektrik motoru yapmak akülerine göre daha basit kalır. Akü teknolojilerinde çalışan bir firmamız var. Devimsel şirketimiz, Land Rover için elektrikli araç üretim modeli geliştirmiş durumda."