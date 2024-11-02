KOÜ'lü öğretmen adayları anaokulu öğrencileriyle atölye etkinliği yaptı

Etkinliğe, KOÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncer Cabak ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu da katıldı.

Taş ve tuval boyama, kil çalışmaları ile ebru sanatı gibi çeşitli atölyelere katılan minik öğrenciler de keyifli vakit geçirdi.

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