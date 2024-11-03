Kocaeli'de çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi'nde Ö.B, Y.B. ile İ.A. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.A. falçatayla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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