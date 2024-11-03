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        Kocaeli'de çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:29
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        Kocaeli'de çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi'nde Ö.B, Y.B. ile İ.A. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İ.A. falçatayla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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