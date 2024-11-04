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        Kocaeli'de geçen ay 3 terör şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte ekim ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:47
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        Kocaeli'de geçen ay 3 terör şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte ekim ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Aktaş, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen ay terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ile düzensiz göçle mücadele konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        ​​​​​​​Terörle mücadelede kentte 11 örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Aktaş, "Bu operasyonlarda 15 gözaltı, 3 olay işlemi yapılmıştır. Gözaltına alınanlardan 3’ü adli kontrolle serbest bırakılmış, 3 kişi de tutuklanmıştır." dedi.

        Aktaş, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen 13 operasyonda 26 organizatörün yakalandığını belirterek, "Organizatörlerden 17'si tutuklanmış, 1 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan 612 düzensiz göçmen ise geri gönderme merkezine teslim edilerek, işlemleri tamamlananlar sınır dışı edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadelede de toplam 863 operasyonda 1063 kişi gözaltına alınmış olup 64 kişi tutuklanmıştır, 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

        Organize suçlarla mücadelede 4 operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

        "Kaçakçılıkla ilgili 32 operasyon yapılmış, 58 kişi gözaltına alınmıştır. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Mali suçlara yönelik 13 operasyon gerçekleştirilmiş, 15 gözaltı işlemi uygulanmıştır. Geçen dönem içerisinde ilimizde toplam 4 bin 806 asayiş olayı meydana gelmiş olup, bu olaylarda 2 bin 199 şahıs yakalanmıştır. Yürütülen çalışmalarda 2 bin 354 aranan kişi yakalanmıştır. Siber suçlarla mücadelede 4 operasyonda terör iltisaklı çalışma yapan 44 hesapla ilgili işlem yapılmış, 18 şahıs tespit edilmiş, 695 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapılmıştır."

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Boğazlar Bölge Komutan Vekili Kuzey Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve kaymakamlar katıldı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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