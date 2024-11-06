Kocaeli Valisi Aktaş, Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Meteoroloji Müdürü Mustafa Numan Metin, mühendis Kazım Çende ve teknisyen Esra Dulundu tarafından karşılanan Vali Aktaş, kurum birimlerini gezdi.

Kocaeli için ölçülen meteorolojik parametreler hakkında Vali Aktaş'a brifing veren Meteoroloji Müdürü Metin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Aktaş da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan meteoroloji personelinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.