Kocaeli'de cinayet sanığı yeniden yargılandığı davada 10 yıl hapse çarptırıldı

Hereke Hacı Akif Mahallesi'nde 20 Ocak 2018'de meydana gelen hasarlı trafik kazasının ardından uzlaşmak için gittikleri Körfez ilçesindeki karakolun önünde tartışan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada, Furkan Öztürk (25), T.Ç. ile H.Ç. yaralanmış, Öztürk kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.Ç. ise tutuklanmıştı.

Yavuz Öztürk ise sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini dile getirerek, H.Ç'nin cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu da müvekkilinin eyleminin meşru savunma tanımına uyduğunu savunarak, bu doğrultuda karar verilmesini istedi.

Tutuksuz sanık H.Ç. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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