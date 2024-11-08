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        Kocaeli 33. Kalite Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

        Türkiye Kalite Derneğince (KalDer) bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Kalite Kongresi, "Yeniden Yükleniyor" temasıyla 12-13 Kasım'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:47
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        Kocaeli 33. Kalite Kongresi'ne ev sahipliği yapacak
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        Türkiye Kalite Derneğince (KalDer) bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Kalite Kongresi, "Yeniden Yükleniyor" temasıyla 12-13 Kasım'da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak kongrede, iş dünyasının temel ihtiyaç ve beklentileriyle şekillenen konular ele alınacak.

        Dijital dönüşümden yapay zekaya, iklimden küreselleşmeye, ekonomiden siber güvenliğe, toplumu ve iş dünyasını ilgilendiren 2025'e özgü önemli konu başlıkları Türkiye'nin önde gelen liderleri ve uzmanları tarafından masaya yatırılacak.

        Kongrede, 30'dan fazla konuşmacı, 20'ye yakın oturum, gün boyu sürecek sunum ve paneller eşliğinde bilim, akademi, medya ve iş dünyasının temsilcilerini 33'üncü kez bir araya getirecek.

        Açılış konuşmalarının ardından kongre, yazar Ahmet Ümit'in "Coğrafya Neden Kaderimiz Olsun?" başlıklı konuşmasıyla başlayacak.

        Kongrenin ilk gününde katılımcılar, "İklim Yeniden Yükleniyor" ve "Toplum Yeniden Yükleniyor" başlıkları altında konuşma yapacak.

        İlk gün kapanışını özel oturumu ile oyuncu, TOÇEV yönetim kurulu üyesi ve Bilim Kahramanları yönetim kurulu üyesi Hakan Bilgin gerçekleştirecek.

        Kongrenin ikinci günü ise "Teknoloji Yeniden Yükleniyor" ve "Ekonomi Yeniden Yükleniyor" başlıkları ele alınacak.

        Kapanışta ise güncellenen hali ile EFQM 2025 sunumunu, KalDer EFQM Ödül Sekreteri Esra Karakaş Kurşun ve KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül yapacak.

        Sunumun ardından KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, kongrenin ana hatlarıyla değerlendirmesini yapacak.

        KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri ile Türkiye Mükemmellik Ödüllerinin de sahiplerini bulacağı kongre, başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman'ın özel oturumuyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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