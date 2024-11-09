Kocaeli'de "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" semineri düzenlendi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" semineri düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından organ bağışının önemi slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde görevli anestezi ve reanimasyon uzmanları Dr. Mehmet Yılmaz ve Dr. Emine Yurt ile üroloji uzmanı Op. Dr. Ömür Memik ve Kocaeli Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Volkan Alparslan, beyin ölümü süreçlerinden bahsetti.