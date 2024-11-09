Kocaeli'de bir kadın eşi tarafından boğularak öldürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta yaşayan Y.S. 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S'yi (33) boğdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
E.S'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüphelinin 3 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
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