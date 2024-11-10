Kocaeli'de trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrolle salıverildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheli 5'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

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