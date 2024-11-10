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        Kocaeli'de trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrolle salıverildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheli 5'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:43
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        Kocaeli'de trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrolle salıverildi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheli 5'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, dün Nenehatun Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yol verme tartışması sonrası taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

        Kavgada silahla yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerce kavgaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen B.S, D.U, S.U, T.D. ve V.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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