Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden arıcılara 169 ton hibeli arı yemi desteği

Arıcılara daha önce yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı veren Büyükşehir Belediyesinin, geçen yıl da 705 üreticiye 175 ton beyaz şeker desteği sağladığı aktarılan açıklamada, bu sene 169 ton arı yeminin yüzde 50 ödemesini gerçekleştiren 802 bal üreticisine teslim edildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, kovan sayısına göre tespit edilen arı yemlerinin üreticilere teslim edildiği belirtildi.

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